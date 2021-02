Eishockey: Weitere Philadelphia-Spieler auf Corona-Liste der NHL

Raffl-Verein schon mit sieben Fällen - Spielpause bis Donnerstag

Bei den Philadelphia Flyers geht die Zahl der an mit dem Coronavirus infizierten Profis weiter nach oben. Wie die NHL am Freitag (Ortszeit) bekannt gab, wurden auch Oskar Lindblom und Scott Laughton auf die Corona-Liste gesetzt. Insgesamt sieben Spieler aus dem Team von Michael Raffl stehen mittlerweile darauf. Den Flyers wurde mittlerweile eine Spielpause verordnet, der nächste Auftritt ist für Donnerstag zu Hause gegen die New York Rangers geplant.

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Freitag: New York Rangers - Boston Bruins 0:1, Arizona Coyotes - St. Louis Blues 1:4