Eishockey: WM-Test von Österreichs U20-Team gegen Deutsche abgesagt

Österreichs Eishockey-U20-Nationalteam fällt um seinen WM-Test diesen Montag in Edmonton gegen die deutsche Equipe um. Laut Mitteilung des Deutschen Verbandes (DEB) gibt es unter den Team-Mitgliedern acht positive Corona-Fälle, laut Mitteilung des Weltverbandes (IIHF) sind das durchwegs Spieler. Auch ein für Mittwoch vorgesehenes Match der Deutschen gegen die Alterskollegen aus Tschechien wurde abgesagt.

Auf Anordnung des kanadischen Bundesstaates Alberta werde die Quarantäne für den DEB bis zum 23. Dezember verlängert, wenn es bis dahin keinen weiteren positiven Fall geben sollte, hieß es in der DEB-Mitteilung. Bis zum 24. Dezember bleibe das deutsche Team in Quarantäne, teilte der Weltverband mit. Der WM-Auftakt für die deutschen Junioren ist für den 25. Dezember gegen Finnland angesetzt. Österreichs Equipe mit Star Marco Rossi startet zwei Tage danach (27. Dezember) gegen die USA in den Titelkampf.