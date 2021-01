Der österreichische Eishockey-Stürmer Dominic Zwerger hat in der Schweizer National League die Führung in der Assist-Wertung übernommen. Der 24-jährige Vorarlberger verlor am Samstag mit Ambri-Piotta bei Rapperswil-Jona zwar mit 2:7, leitete aber beide Tore der Gäste ein und ist mit nun 19 Assists der beste Torvorbereiter der Liga. Seine insgesamt 24 Scorerpunkte übertreffen nur Roman Cervenka (26) und Linus Omark (25).