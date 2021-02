Eiskletterer bei Lawinenabgang im Pinzgau schwer verletzt

Von Schneemassen mitgerissen, aber nicht verschüttet

Bei einem Lawinenunfall im Amertal bei Mittersill (Pinzgau) ist am Dienstag ein 37-jähriger Alpinist schwer verletzt worden. Er war Mitglied einer Dreier-Seilschaft beim Eisklettern, die von der Lawine erfasst aber nicht verschüttet worden ist. Dabei zog sich der Kletterer aus der Stadt Salzburg schwere Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule und des Brustkorbes zu. Seine beiden Kameraden überstanden den Unfall unverletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Lawine hatte sich am Nachmittag von selbst gelöst. Während eine Zweier-Seilschaft den Abgang ohne Sturz ins Seil überstand, wurde die dreiköpfige Gruppe überrascht und von den Schnee- und Eismassen erfasst. Die beiden Begleiter versorgten nach dem Unfall ihren Kameraden, der danach mittels Seil vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Tauernklinikum Zell am See geflogen wurde.