Eiskunstlauf: Meistertitel an Mikutina, Zandron und Ziegler/Kiefer

Die österreichischen Meistertitel im Eiskunstlauf sind am Samstag in Linz an die favorisierten EM-Teilnehmer vom Jänner 2020 in Graz gegangen. Bei den Frauen setzte sich mit Olga Mikutina (169,10 Punkte) durch, bei den Männern Maurizo Zandron (216,26). Miriam Ziegler/Severin Kiefer holten ihren sechsten Paarlauf-Titel (183,15). In den Einzelbewerben wurden Luc Maierhofer (202,60) und Sophie Schaller (139,88) Zweite.

Da die Europameisterschaften Ende Jänner in Zagreb abgesagt wurden, sind die für 22. bis 28. März in Stockholm angesetzten Weltmeisterschaften aktuell der nächste Fixpunkt. Über die Austragung der Titelkämpfe in Schweden wird aber noch entschieden.