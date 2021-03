Eiskunstlauf: Russin Sozkowa für zehn Jahre gesperrt

Weltmeister Takahashi heizt Eiskunstlauf-Boom an Ein Jahr vor der WM in Tokio hat der Schlittschuh-Künstler Daisuke Takahashi die Eiskunstlauf-Euphorie mit dem ersten Titel in der Geschichte für Japan kräftig angeheizt. Die Disziplin, die in Europa und sogar in Russland in der Krise steckt, erlebt in Asien einen Boom. Der 24-jährige Champion von Turin ist neben Olympiasiegerin Kim Yu-Na aus Südkorea das Aushängeschild für die neue Trendsportart.