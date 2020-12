Eislauffläche am St. Pöltner Rathausplatz öffnet schon am Montag

An Wochentagen bis 13 Uhr exklusiv für Schulklassen geöffnet - Auch andere Städte im Bundesland öffnen Eisplätze

Die Eröffnung des Eislaufplatzes "Leiner Eiszauber" am St. Pöltner Rathausplatz ist auf Montag, den 14. Dezember vorverlegt worden. Ursprünglich war der Start am 21. Jänner geplant gewesen. "Nach den neuesten Meldungen der Bundesregierung darf die Eisfläche nun doch noch vor Weihnachten aufsperren und dann bis 28. Februar 2021 geöffnet bleiben", erklärte die Stadtverwaltung am Freitag per Aussendung. Damit soll auch über den abgesagten Christkindlmarkt hinweggetröstet werden.

"Wir haben rechtzeitig mit dem Aufbau der Fläche begonnen, um flexibel auf die neuen Verordnungen reagieren zu können", berichtete Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice. Als Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wurde die Zahl der Personen auf dem etwa 750 Quadratmeter großen Eislaufplatz begrenzt. Schulen will die Stadt am Vormittag die Fläche für "ganz besonderen Sportunterricht" zur Verfügung stellen, sie ist darum wochentags bis 13 Uhr exklusiv für Schulklassen geöffnet.

Auch andere Städte im Bundesland haben die Eröffnung von Eislaufflächen angekündigt: In Wiener Neustadt startet die Saison ohne Kantinenbetrieb am Sonntag, den 13. Dezember in der Giltschwertgasse . Am Dienstag, den 15. Dezember wird die Fläche in Schwechater Freizeitzentrum zugänglich. Konzepte zur Eindämmung des Virus seien für beide Orte laut den Veranstaltern erarbeitet worden.

( S E R V I C E - Leiner Eiszauber am Rathausplatz St. Pölten. Öffnungszeiten unter Vorbehalt möglicher Verordnungen: Wochentags 7.40 bis 13 Uhr für Schulklassen, 14 bis 21 Uhr für Publikum. An Wochenenden und in den Ferien täglich von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 21 Uhr)