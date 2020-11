Die Eisschnelllauf-Elite hat in dieser Saison zumindest drei Wettkämpfe fix. Nach den Europameisterschafen am 16./17. Jänner in Heerenveen sind für ebendort für die beiden darauffolgenden Wochenenden Weltcup-Bewerbe geplant. Die Aktiven werden sich für diesen Event-Triple in eine "Blase" begeben. Die Sportler dürfen sich dabei nur zwischen Hotel und der Thialf-Halle bewegen. Österreichs für diese Veranstaltungen hoffnungsvollste Aktive wird Vanessa Herzog sein.