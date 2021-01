Eisschnelllauf: Herzog nach Hoppala um Wiedergutmachung

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist am Wochenende in Heerenveen beim Weltcupfinale auf Wiedergutmachung aus. Die zuletzt in den Niederlanden durch einen Startsturz im zweiten 500-m-Rennen nach Rang fünf zum Auftakt chancenlose Tirolerin hofft auf der kurzen Strecke und über 1.000 m auch auf eine gelungene Generalprobe für die WM Mitte Februar ebenfalls in Heerenveen.

"Auf den beiden 500-m-Rennen rechne ich mit guten Chancen, wieder ganz vorne mitzuspielen. Ich weiß, dass ich es drauf habe", betonte Herzog, die ihr Missgeschick aus der Vorwoche abgehakt hat. "Besser das passiert mir jetzt im Weltcup als später im Februar bei der Weltmeisterschaft."