Eisschnelllauf: Herzog testete mit schnellen 500-m-Läufen für EM

"Die Form stimmt"

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat bei den Weltcup-Ausscheidungsrennen des niederländischen Eisschnelllauf-Teams in Heerenveen am Sonntag zwei schnelle 500-m-Läufe abgeliefert. Die Ex-Weltmeisterin kam bei ihren Wettkampftests für die Sprint-Vierkampf-EM (16./17. Jänner), zwei Weltcupbewerbe sowie die Einzelstrecken-WM (ab 11. Februar), die ebenfalls jeweils im Thialf-Eisstadion gelaufen werden, auf 37,45 und 37,56 Sekunden.

Mit 75,012 Punkten aus den zwei Rennen, die nur selten an einem Tag gelaufen werden, fixierte Herzog auch inoffiziellen nationalen Rekord. Zweimal Schnellste war die Niederländerin Femke Kok in 37,08 und 37,36 Sekunden.

Herzog trainiert bereits seit mehreren Wochen in den Niederlanden und bleibt für die kommenden Wettkämpfe für fünf Wochen in der "Blase". "Es war ein guter Test unter Bedingungen wie sie während der Bubble vorherrschen werden. Die Form stimmt, es geht etwas weiter am Eis", sagte die 25-Jährige in einer Aussendung vom Dienstag.