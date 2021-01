Eisschnelllauf: N. Andermann bei Short-Track-EM mit perfektem Auftakt

Österreichisches Eisschnelllauf-Trio gab Weltcup-Debüt

Der Wiener Nicolas Andermann hat am Freitag in Danzig mit dem Aufstieg über 500, 1.000 und 1.500 m einen starken Einstieg in die Short-Track-EM erwischt. Damit ist dem 21-Jährigen ein Gesamtrang in den Top 30 so gut wie sicher, was Österreich in der Olympia-Sportart zwei EM-Einzelplätze 2022 garantiert. Die ÖESV-Staffel belegte bei ihrem EM-Debüt Rang neun.

Bei den Eisschnellläufern in Heerenveen greift Vanessa Herzog am Samstag ins Geschehen ein, die österreichischen Weltcup-Debütanten Natalie Kerschbaummayr, Katharina Thien und Ignaz Gschwentner blieben im Massenstart-Semifinale hängen. Der Tiroler Ex-Junioren-Weltmeister Gabriel Odor schaffte hingegen den Finaleinzug.