Eisschnelllauf: Nicolas Andermann zweimal Top 20 bei Short-Track-EM

Sturz und ungerechtfertigter Penalty ließen für Wiener nicht mehr zu

Short-Tracker Nicolas Andermann hat bei der EM in Danzig am Samstag zwei Top-20-Platzierungen erreicht. Ein Sturz über 500 Meter und ein ungerechtfertigter Penalty über 1.500 Meter verhinderten ein besseres Ergebnis für den 21-jährigen Wiener.

Über 1.500 Meter war Andermann auf Kurs ins Finale, als ihn eine unfaire Aktion eines Kontrahenten auf Platz fünf zurückwarf. Im Kampf um das B-Finale wurde der Österreicher dann vom Belgier Rino Vanhooren abgedrängt und zu Sturz gebracht. Dennoch erhielt Andermann den Penalty, was ihn auf Platz 20 zurückwarf. Den Bewerb über 500 Meter beendete Andermann auf Rang 17. Sein Bruder Dominic Andermann wurde in den Ranking Finals 32.

Am Sonntag warten noch die 1.000 Meter auf das Wiener Brüderpaar. Nicolas steht dort im Viertelfinale, sein älterer Bruder muss am Vormittag in die Ranking Finals.