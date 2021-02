Eisschnelllauf: Tiroler Odor in Heerenveen über 1.500 m bei WM 23.

Niederländischer Triplesieg - Schwede Van der Poel mit 10.000-m-Weltrekord

Der Tiroler Gabriel Odor hat am Sonntag zum Abschluss der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Heerenveen über 1.500 m unter 24 Konkurrenten Rang 23 belegt. Der 20-Jährige kam auf eine Zeit von 1:49,47 Min. Die Niederländer feierten durch Thomas Krol (1:43,75), Kjeld Nuis (1:44,11) und Patrick Roest (1:45,49) einen Triple-Erfolg. Odor war am Vortag bei seinem WM-Debüt im Massenstart Zehnter geworden. Seine Landsfrau Vanessa Herzog war 500-m-Fünfte und 1.000-m-Elfte gewesen.

Odor vergab die Chance auf eine bessere Platzierung mit einem Start-Stolperer. "Das ist wie ein Steher in einem Skirennen", erklärte der Massenstart-Juniorenweltmeister 2019. "Ich bin dann gleich weitergeprescht und habe eine für mich sehr, sehr gute Startzeit noch erreicht, aber das kostete zu viel Energie." Für den WM-Höhepunkt sorgte um Abschluss Nils van der Poel. Der Schwede hatte schon über 5.000 m gewonnen, über 10.000 m verbesserte er trotz Meeresniveau in 12:32,95 Min. den Weltrekord um 0,91 Sek.