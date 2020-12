Eisschnelllauf: Vierkampf-Meistertitel an Kerschbaummayr, Heidegger

In Abwesenheit von Herzog - Odor neben Tirolerin im Jänner bei EM

In Abwesenheit der in den Niederlanden in der EM-Vorbereitung befindlichen Vanessa Herzog haben am Sonntag in Innsbruck Natalie Kerschmaummayr und der Olympia-Sechste Linus Heidegger die österreichischen Eisschnelllauf-Meistertitel geholt. Herzog wird auch am 3. Jänner ebendort bei den Sprint-Meisterschaften fehlen. Die Tirolerin und der im ÖM-Vierkampf zweitplatzierte Gabriel Odor werden Rot-Weiß-Rot Mitte Jänner bei den kontinentalen Titelkämpfen in Heerenveen vertreten.