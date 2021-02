Eisstocksport: BÖE-Dreifacherfolg der Frauen bei EM im Weitschießen

Österreich mit zwei Teams bei Judo-Heim-EM in Wien Mit zwei kompletten Teams - je sieben Frauen und Männern - wird Österreich in die Judo-Heim-Europameisterschaften von 22. bis 25. April im Wiener Dusika-Hallenstadion gehen. Nach den Staatsmeisterschaften in Wattens am Wochenende gab ÖJV-Cheftrainer Udo Quellmalz am Montag den Kader für die Kontinental-Titelkämpfe im eigenen Land bekannt.