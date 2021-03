Fuhr auf Pkw auf

Ein 48-jähriger Österreicher ist Sonntagmittag mit dem Elektro-Rennrad in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) auf einen abbiegenden Pkw aufgefahren. Dabei zog er sich laut Polizei schwere Gesichtsverletzungen zu. Der Radfahrer dürfte das Auto eines 64-Jährigen übersehen haben, als dieser auf der B170 von Kitzbühel kommend auf den Parkplatz eines Lebensmittelgroßmarkts abbiegen wollte. Der Fahrradlenker wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik geflogen.