Elektroauto-Entwickler Faraday Future geht an die Börse

Das erste Auto von Faraday, ein Luxus-Elektrowagen, soll bis Mitte 2022 auf den Markt kommen

Der US-amerikanische Elektroauto-Entwickler Faraday Future wird das nächste Unternehmen der Branche, das an die Börse geht. Faraday Future fusioniert mit einer bereits börsennotierten Firma und sicherte sich dabei auch eine neue Finanzierung im Umfang von einer Milliarde Dollar (823 Mio. Euro). Mit dem frischen Geld kündigte die Firma am Donnerstag an, ihr erstes Auto, den Luxus-Elektrowagen FF91, bis Mitte 2022 auf den Markt bringen zu können.

Faraday Future hat seinen Sitz bei Los Angeles und wurde hauptsächlich mit chinesischem Geld aufgebaut. Die Firma präsentierte sich zum Start Anfang 2016 groß als Herausforderer des Elektroauto-Vorreiters Tesla. Doch dann kam Faraday Future schnell in die Krise durch finanzielle Turbulenzen des chinesischen Hauptinvestors.

Seit Herbst 2019 wird an einem Neustart mit dem ehemaligen BMW-Manager Carsten Breitfeld an der Spitze gearbeitet. Breitfeld hatte einst bei BMW die Entwicklung des Elektrohybrid-Sportwagens i8 beaufsichtigt. Zuletzt wurde er vor allem als Mitgründer und Chef der chinesischen Elektroauto-Firma Byton bekannt, deren erstes Modell mit einem riesigen Display über das gesamte Armaturenbrett für Aufsehen sorgte.

Im vergangenen Jahr wählten bereits mehrerer Entwickler von Elektroautos - unter anderem Canoo, Fisker, Lordstown Motors - für ihre Börsengänge die Fusion mit speziell dafür eingerichteten Firmen statt einer klassischen Aktienplatzierung.