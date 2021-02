Elektroauto stand auf Rheintalautobahn in Vorarlberg in Vollbrand

32-jähriger Lenker blieb unverletzt

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0208 vom 17.02.2021 muss es im ersten Absatz, zweiter Satz, richtig heißen: "Ambergtunnel" (nicht: "Pfändertunnel") ---------------------------------------------------------------------

Auf der Rheintalautobahn (A14) bei Feldkirch ist am frühen Mittwochvormittag ein Elektroauto in Flammen aufgegangen. Der 32-jährige Lenker des E-Autos bemerkte bei der Fahrt durch den Ambergtunnel leichten Brandgeruch, nach dem Tunnel lenkte er das Fahrzeug auf den Pannenstreifen, wo es kurz darauf in Vollbrand stand. Der 32-Jährige blieb unverletzt, am E-Auto entstand Totalschaden, informierte die Polizei.

Der Lenker war kurz vor 8.00 Uhr in Richtung Deutschland unterwegs, als das Auto Feuer fing. Aufgrund des Zwischenfalls musste die Ambergtunnelröhre in Richtung Deutschland für eine Stunde gesperrt werden, auch die ÖBB-Bahnstrecke war während 15 Minuten nicht passierbar.