Elektrogeräte als Auslöser für Großbrand auf Bauernhof in OÖ

Ein Zwischenstecker eines Raumthermostats oder ein Ladegerät für Modellautos sollen einen Großbrand auf einem Bauernhof in Molln (Bezirk Kirchdorf) am Sonntagnachmittag verursacht haben. Bei dem Feuer wurde ein Nebengebäude zerstört und das Wohnhaus stark beschädigt. Die Bewohner, eine Familie mit drei Kindern, blieben unverletzt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag.

Brandsachverständige und Ermittler des Landeskriminalamts untersuchten die Gebäude am Montag und kamen zum Schluss, dass die elektronischen Geräte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Feuer verursacht hätten. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. 200 Mitglieder von elf Feuerwehren hatten die Flammen gelöscht.