Elektronikbauteile-Engpass - Renault baut heuer 100.000 Autos weniger

Renault bekommt in Frankreich Großauftrag für Elektroautos Der französische Autobauer Renault hat das Rennen um einen Großauftrag für Elektroautos gewonnen. Wie das Pariser Umweltministerium am Freitag in Paris mitteilte, soll Renault in den kommenden vier Jahren rund 15.600 Elektro-Kleintransporter vom Typ Kanoo ZE liefern.