Elf Tote nach Corona-Ausbruch in Altenheim in Spanien

Behörden vermuten britische Virusvariante als Ursache

In Spanien sind nach einem Corona-Ausbruch in einem Altenheim elf Menschen gestorben. Der Ausbruch in dem Heim in Becerril de la Sierra nahe Madrid sei möglicherweise auf die britische Variante des Coronavirus zurückzuführen, sagte ein Sprecher der örtlichen Gesundheitsbehörden am Freitag. Seit Auftreten des ersten Infektionsfalls am 7. Jänner hätten sich alle 48 Bewohner und 17 Mitarbeiter infiziert.

Fünf Erkrankte befinden sich demnach noch im Krankenhaus, der Zustand zweier Patienten ist ernst. Die Zahl der Infektionen mit der britischen Virusvariante in Spanien ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit Montag von 219 auf 350 gestiegen. Die erstmals im November in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus breitet sich in immer mehr Ländern aus. Sie ist Wissenschaftern zufolge ansteckender als die Ursprungsvariante des neuartigen Coronavirus.