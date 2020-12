Elina Garanca ist nun mit einem Letten verheiratet

Britischer Ehemann und Dirigent Karel Mark Chichon hat lettische Staatsbürgerschaft zugesprochen bekommen

Der britische Dirigent Karel Mark Chichon hat die lettische Staatsbürgerschaft erhalten. Das Parlament in Riga stimmte am Donnerstag einem Antrag des 1971 in London geborenen Chichon wegen dessen besonderer Verdienste um Lettland zu. Chichon war 2009 bis 2012 Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Lettischen Nationalen Symphonieorchester und führt gegenwärtig das Orquesta Filarmonica de Gran Canaria. Chichon ist mit dem lettischen Opernstar Elina Garanca verheiratet.