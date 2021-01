Elisabeth Puchhammer-Stöckl: Virologin mit Hang zum Heilen

Leiterin des Zentrums für Virologie der Medizinischen Universität Wien wurde vom Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten als "Wissenschafterin des Jahres 2020" ausgezeichnet - BILD

Viele Forscher lieferten im vergangenen Jahr Hintergründe und Fakten zur Corona-Pandemie, noch viel mehr anerkannte und selbsternannte Experten steuerten Meinungen bei. Aus dieser Kakophonie hoben sich wohltuend die unaufgeregten, sachlichen und verständlichen Informationen von Elisabeth Puchhammer-Stöckl hervor. Der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zeichnete die 58-jährige Wiener Virologin dafür als "Wissenschafterin des Jahres 2020" aus.

Nachdem Puchhammer-Stöckl vor allem in den ersten Monaten der Pandemie gefragte Gesprächspartnerin der Medien war - "ich habe Hunderte Interviews gegeben, ich kann gar nicht sagen wie viele" -, verliehen diese ihr bereits Attribute wie "Gesicht der Corona-Aufklärung" oder "Hugo Portisch der Virologie". Bewusst ins Rampenlicht getreten ist sie dabei nicht: "Man denkt nicht viel darüber nach, aber nachdem wir uns gut mit Viren auskennen, war klar, dass wir der Bevölkerung das ein wenig erklären", sagte sie im Gespräch mit der APA.

Dass der Informationshunger nicht abriss, sei nicht abschätzbar gewesen - "irgendwann ging es dann nicht mehr". Sie reduzierte daher nicht nur ihre öffentlichen Auftritte, sondern verließ auch die Ampel-Kommission und konzentriert sich verstärkt auf ihre wissenschaftliche Arbeit und die Leitung des Zentrums für Virologie der Medizinischen Universität Wien, wo sie Anfang Dezember auch eine Professur übernommen hat.

Ihr Fokus liegt dabei auf der sogenannten "translationalen Virologie". "Wir versuchen Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung für die Klinik anwendbar zu machen - das ist für mich das spannendste überhaupt", betonte Puchhammer-Stöckl. Als Beispiel nennt sie eine langjährige Kooperation mit den Kollegen von der Lungentransplantation. Dabei konnte anhand der Höhe der Viruslast von speziellen nicht pathogenen Viren, die fast jeder Mensch in sich trägt, das Ausmaß der Immunsuppression bei Transplant-Patienten charakterisiert werden.

"Ich wollte heilen", begründete die am 30. September 1962 in Wien geboren Tochter eines Ordinarius für Biochemie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien die Wahl des Medizinstudiums. Dass es dann doch eher die Laborbank als das Krankenbett wurde, verdankte sie der Wartezeit auf den Turnus nach der Promotion 1986. Diese überbrückte sie mit der Mitarbeit an einem Projekt an der Virologie, deren ehemaliger Leiter Christian Kunz ihr nach kurzer Zeit eine Assistentenstelle anbot. Ihr gefiel die "wissenschaftliche Brillanz" an der Einrichtung und sie blieb - "eher im Bereich klinische Virologie und nicht so sehr in der Grundlagenforschung, denn es war mir wichtig, mit der medizinischen Seite zu tun zu haben".

Selbst die Geburt ihrer beiden Töchter hinderte Puchhammer-Stöckl nicht an der Fortsetzung ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Sie nutzte dafür eine damals neue Möglichkeit zur Teilzeitarbeit an der Med-Uni. Die berüchtigte "Gläserne Decke", die Frauen den Aufstieg verwehrt, habe sie nie so empfunden. "Ich wollte Forschung machen und das konnte ich hier immer." Dass unter den rund 60 Beschäftigten des Zentrums viele Frauen sind, sei unter anderem dem ehemaligen Leiter Kunz zu verdanken: "Wer gut war, konnte bleiben, gleich ob Mann oder Frau." Besonders sei aber schon, dass von den acht Habilitierten am Zentrum für Virologie drei Viertel Frauen sind.

Puchhammer-Stöckl selbst habilitierte - nach ihren Ausbildungen zur Fachärztin für Hygiene und Mikrobiologie sowie zur Fachärztin für Virologie - 1994 zum Thema Herpesviren im Zentralnervensystem. Diese sind ein Beispiel für ihr wissenschaftliches Spezialthema: sogenannte "persistierende Viren". "Das Coronavirus SARS-CoV-2 kommt in den Körper, wird bekämpft und dann ist es irgendwann weg. Die Viren, die ich so spannend finde, sind etwa Herpes-, Polyoma- oder Anelloviren. Das sind Viren, die wir, wenn wir damit infiziert werden, ein Leben lang in uns tragen, von denen wir uns nie befreien werden und die mitbeeinflussen, wie wir alt werden, die chronische Entzündungen im Körper beeinflussen, Autoimmunerkrankungen, usw.".

Im Jahr 2000 wurde sie außerordentliche Professorin am Zentrum für Virologie, das sie seit 2018 leitet. Nach einer Gastprofessur an der Universität von Pavia in der Lombardei 2019 übernahm Puchhammer-Stöckl, die sich bei Spaziergängen mit ihrem Hund oder bei Kammermusikabenden mit Freunden am Klavier oder Cello entspannen kann, mit Anfang Dezember dieses Jahres schließlich eine Professur im Fachbereich Virologie der Medizin-Uni.

Als Abschiedsgeschenk nach vielen Jahren an der Spitze der Europäischen Gesellschaft für klinische Virologie organisierte die Wissenschafterin im Jänner 2020 einen internationalen Workshop und bewies bei der Wahl des Themas einen guten Riecher: Zahlreiche internationale Experten diskutierten über "Emerging viruses" (neu auftretende Viren) und SARS-CoV-2 stand dabei schon im Mittelpunkt.

Puchhammer-Stöckl war von 2001 bis 2010 Vizepräsidentin der österreichischen AIDS Gesellschaft und ist Leiterin der österreichischen HIV Referenzzentrale, Mitglied der Kommission für sexuell übertragbare Erkrankungen des Gesundheitsministeriums und im Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP). Zudem ist sie Gründungsmitglied und Council Member der European Society for Antiviral Resistance (ESAR) sowie im Beirat der deutschsprachigen Gesellschaft für Virologie.

In der Pandemie war sie Mitglied der Ampel-Kommission und gehört nach wie vor der Corona-Taskforce des Gesundheitsministers an. Ihre Erfahrungen mit der Politik-Beratung sind nicht schlecht, "ich habe schon den Eindruck gehabt, dass man uns allen gut zuhört". Sie habe ihre Rolle aber immer als rein wissenschaftliche Beratung gesehen und damit anders als etwa ihre Kollegen in Deutschland oder den USA, Christian Drosten und Anthony Fauci, agiert, die viel stärker Politikberatung betreiben und etwa Empfehlungen zu Maßnahmen geben würden.

Die Virologin konzentriert sich da lieber auf ihre wissenschaftliche Arbeit am Corona-Virus. So arbeitet ihre Gruppe an der sogenannten "NK-Zellantwort", jener Immunantwort mit "Natürlichen Killerzellen" (NK), die ganz am Anfang einer Virusinfektion steht. Gen-Variationen mit Auswirkungen auf diese NK-Zellen könnten eine Ursache dafür sein, dass einzelne Menschen so schwere Krankheitsverläufe haben, sagte Puchhammer-Stöckl.

