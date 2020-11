Emer Cooke übernimmt Leitung der Europäischen Arzneimittel-Agentur

Hoffnung auf grünes Licht für Zulassung eines wirksamen und sicheren Covid-19-Impfstoffs

Die irische Pharmazeutin Emer Cooke übernimmt an diesem Montag als erste Frau die Leitung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Cooke sei eine "starke Führungspersönlichkeit" und fest entschlossen, die Agentur erfolgreich durch die Corona-Krise zu bringen, erklärte ihr Vorgänger Guido Rasi. Derzeit richten sich in ganz Europa Hoffnungen darauf, dass die EMA in absehbarer Zeit grünes Licht für die Zulassung eines wirksamen und sicheren Covid-19-Impfstoffs geben kann.

Die achtjährige Amtszeit des Italieners Rasi endet am Montag. Unter seiner Leitung war die EMA im vergangenen Jahr erfolgreich von London nach Amsterdam verlegt worden. Der Umzug war wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU nötig geworden. Emer Cooke war zuletzt Abteilungsdirektorin bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.

Die EMA spielt eine wichtige Rolle bei der Zulassung von Arzneimitteln. "Unternehmen beantragen dort eine einzige Genehmigung für das Inverkehrbringen, die von der Europäischen Kommission ausgestellt wird", heißt es dazu in einer EU-Information. "Wird die Genehmigung erteilt, kann das Arzneimittel in der gesamten EU und im EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) vertrieben werden." Zudem ist die EMA für die Überwachung der Arzneimittelsicherheit zuständig.