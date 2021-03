Emirate erstmals mit Botschafter in Israel vertreten

Außenminister Aschkenasi: "Meilenstein"

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind erstmals mit einem Botschafter in Israel vertreten. Israels Präsident Reuven Rivlin nahm am Montag in Jerusalem das Beglaubigungsschreiben des Diplomaten Mohammed al-Khadsha entgegen. Außenminister Gabi Aschkenasi sprach bei Twitter von einem "Meilenstein" in den Beziehungen beider Länder.

Israel und die Emirate hatten Mitte August unter US-Vermittlung die Aufnahme diplomatischer Beziehungen angekündigt und dies einen Monat später besiegelt. Viele Beobachter stuften den Schritt als historisch ein. Die Botschaft der Emirate soll in Tel Aviv sein.

Die Linie arabischer Staaten war es lange, Beziehungen zu Israel zu verweigern, solange der Konflikt mit den Palästinensern nicht gelöst ist. Israel und die Emirate versprechen sich von ihrer Annäherung wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran.

In einem gemeinsamen Zeitungsbeitrag schrieben Al-Khadsha und der Leiter der israelischen Botschaft in Abu Dhabi, Eitan Na'eh, am Montag: "Vor sechs Monaten wäre es schwer vorstellbar gewesen. Aber hier sind wir nun (...). Wir helfen dabei, ein neues Kapitel der Diplomatie zu schreiben und einen neuen Weg von Frieden, Wohlstand und Fortschritt im Nahen Osten zu beschreiten."