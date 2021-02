Empire State Building soll für Landung von Mars-Rover rot leuchten

Aktie des Empire State Building zu haben Eine Aktie des Empire State Buildings kostet Kreisen zufolge 13 Dollar. Damit wurde der Preis am unteren Ende der Spanne festgesetzt, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person am Dienstag sagte. Den Eigentümern bringt der Börsengang eines der bekanntesten Wahrzeichen New Yorks rund 900 Millionen Dollar ein. Die Papiere sollen am Mittwoch erstmals in New York gehandelt werden.