Ems-Chemie erlitt 2020 Gewinneinbruch

Spezialchemiekonzern Ems-Chemie mit gutem Neunmonatsergebnis Der Schweizer Spezialchemiekonzern Ems-Chemie ist 2012 auf Kurs: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres hat das Unternehmen den Umsatz um 7,3 Prozent auf 1,34 Mrd. Franken (1,1 Mrd. Euro) gesteigert. In Lokalwährungen hätte nur ein Plus von 5,9 Prozent herausgeschaut.