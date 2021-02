EnBW und BP planen gemeinsame Offshore-Windparks in Großbritannien

BP erschließt neue Ölquellen vor Shetlandinseln Der britische Konzern BP und mehrere Partner haben weitere Investitionen in ein Ölfeld in der Nordsee in Millionenhöhe angekündigt. Mehr als 500 Mio. US-Dollar (391,60 Mio. Euro) sollen in den kommenden zwei Jahren in die Erschließung von fünf Quellen am Ölfeld Clair fließen, teilte BP mit. Mit dabei sind außerdem Shell, Chevron and ConocoPhillips.