Ende Februar waren rund 509.000 Personen ohne Job

Corona - Um 49.000 mehr Personen in Kurzarbeit als in Vorwoche Aschbacher: "Situation am Arbeitsmarkt ist ernst" - Aktuell 219.000 Personen in Kurzarbeit, 449.000 ohne Job - Gewessler: Klimaschutz wird Hunderttausende Jobs schaffen und sichern - BILD GRAFIK