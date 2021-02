Eng und weit: "Der Himmel ist ein kleiner Kreis" von Carolina Schutti

Aus dem Bachmann-Preis-Text der Innsbrucker Autorin ist ein Roman geworden - Sibirische Einsamkeit und klinische Orientierungslosigkeit (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

Nicht einmal 150 Seiten umfasst der neue Roman der Innsbruckerin Carolina Schutti, und doch bedeutet die Lektüre von "Der Himmel ist ein kleiner Kreis" ein hartes Stück Arbeit. "Hermetisch abgeschottete Prosa", lautete einer der Jury-Kommentare, als sie im Sommer einen Auszug daraus beim Wettlesen um den Bachmann-Preis vortrug, von Ratlosigkeit, aber auch von "Leichtigkeit und Eleganz der Darstellung" war die Rede. Das alles trifft nun auch auf den ganzen Roman zu.

Dabei hat Schutti, die 2015 eine der Gewinnerinnen des Literaturpreises der Europäischen Union war, der Geschichte um eine im Bootsbau beschäftigte Frau, die in einer Anstalt nach einem Unfall und psychischen Problemen um Wiederherstellung und Orientierung ringt, im Roman eine zweite, parallel geführte, Protagonistin hinzugefügt, deren Schicksal ein echtes Abenteuer verspricht: Ina verschlägt es an einen Beobachtungsposten bei einer verlassenen Mine irgendwo in Sibirien. Sie plant, an einer "Winterstraße" eine Raststation für Fernfahrer zu eröffnen. "Winterstraßen", erfährt man, sind zugefrorene Flüsse, über deren dickes Eis im Winter der Lkw-Verkehr läuft, wenn rundum alles tief verschneit ist. Die Lebensbedingungen an diesem Außenposten der Zivilisation sind außergewöhnlich hart. Genug Vorräte sind wichtig. Und ein Gewehr gegen Bären und Wölfe.

Schuttis Stärke liegt in der Sorgfalt ihrer Formulierungen, die geradezu aufreizende Gelassenheit bei der Suche nach den richtigen Worten, den passenden Beschreibungen für körperliche und seelische Zustände. Wie fühlt es sich an, eine Scherbe in der Faust zu verbergen und die weitere Entwicklung zwischen harmlosem Gedankenspiel und blutiger Eskalation buchstäblich in der Hand zu haben? Wie verändert sich die Selbstwahrnehmung in der Einsamkeit angesichts von abweisender Natur und nervtötendem Nichtstun. Schutti hat auf solche Fragen nicht die eine gültige Antwort, aber viele mögliche.

Das ist abschnittsweise durchaus anregend zu lesen - auf der Suche nach Zusammenhängen und Entwicklungen fühlt man sich jedoch ein wenig im Stich gelassen. Beide Frauen stecken irgendwie fest. Und sie haben männliche Bezugspersonen, auf die nicht allzu großer Verlass ist. Beide hauen ab, Mark aus der Enge der Klinik, Boris aus der sibirischen Einsamkeit. Ob sie eine Stütze oder doch eine Gefahr sind, hängt vielleicht nur von der Perspektive ab. Aus der Tiefe eines Erdlochs gesehen ist auch der Himmel, der Buchtitel verrät es, nur ein kleiner Kreis. "Ich weiß nicht, ob ich mich verstecke oder in eine Falle gegangen bin." Kann Enge und Weite am Ende das gleiche bedeuten? Sind die beiden Frauen vielleicht ein- und dieselbe? Mit diesen Gedanken lässt uns Carolina Schutti alleine. Und auch die Frage, ob es sich lohnt, darüber nachzudenken, muss jeder für sich beantworten.

(S E R V I C E - Carolina Schutti: "Der Himmel ist ein kleiner Kreis", Literaturverlag Droschl, 146 Seiten, 19 Euro, Digitale Buchpräsentation am 17. Februar, 18 Uhr, Österreichische Gesellschaft für Literatur, Wien; https://www.youtube.com/channel/UC7DShd3Ks-umz4WYW3CewIQ)