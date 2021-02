Englischer Therapiehund bekam hohe Tierauszeichnung

Gegenstück zum Ritterorden Order of the British Empire

Für seinen Einsatz als Online-Therapiehund hat Max, ein 13-jähriger English Springer Spaniel, in Großbritannien eine hohe tierische Auszeichnung erhalten. Er ist damit das erste Haustier, das mit dem Order of Merit, dem Verdienstorden der Tierschutzorganisation People's Dispensary for Sick Animals (PDSA), geehrt wird. Die Medaille gilt als tierisches Gegenstück zum Ritterorden Order of the British Empire (OBE).

"Max war nicht nur seinem Besitzer Kerry, sondern auch Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt, die vor schweren Zeiten stehen oder diese durchgemacht haben, eine Quelle enormen Trostes", sagte PDSA-Chef Jan McLoughlin einer Mitteilung vom Freitag zufolge.

Max gehört Kerry Irving, der seit einem Unfall gelähmt ist und an Depressionen leidet. Als Irving begann, seine Touren mit dem Hund durch die nordwestenglische Region Lake District auf Facebook zu teilen, erreichten ihn Hunderte Anfragen. Daraufhin ließ der 46-Jährige das Tier zum Therapiehund ausbilden - und als die Corona-Pandemie ausbrach, machten Irving und Max einfach weiter und sendeten ihre Ausflüge live bei Facebook. "Wir erhalten jeden Tag Nachrichten von Leuten aus aller Welt, die berichten, wie Max und seine Abenteuer ihnen Lächeln und Freude schenken", erzählte Irving.

Seit 2017 hat Max nach PDSA-Angaben etwa 10.000 Menschen getroffen und geholfen, fast 300.000 Pfund (knapp 347.000 Euro) Spenden für eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisation zu sammeln. "Er ist ein wahrer Botschafter für den positiven Einfluss von Tieren auf die psychische Gesundheit und das Wohlergehen geworden, was derzeit wichtiger denn je ist", sagte PDSA-Chef McLoughlin. Die Organisation hat den Order of Merit bisher an 32 Hunde und Pferde verliehen, zumeist Polizei- oder Rettungstiere, und verteilt auch noch höhere Auszeichnungen.