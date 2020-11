Entführter Kardinal fordert Amnestie im Kamerun-Konflikt

Kardinal Tumi: Armee soll zurück in Kasernen, Separatisten sollen Waffen niederlegen

Der Anfang November entführte und wieder freigelassene Kardinal Christian Wiyghan Tumi fordert von Staatspräsident Paul Biya eine umfassende Amnestie im Kamerun-Konflikt. Im Interview des Senders Radio France International sagte der 90-Jährige laut Kathpress zu Wochenbeginn, es sei dringend Zeit, dass wieder Frieden herrsche und dass Kinder wieder zur Schule gehen könnten. Dafür brauche es eine allgemeine Beruhigung der Lage.

Die Armee solle wieder in die Kasernen zurückgehen, die Separatisten ihre Waffen niederlegen. Seit Jahren steckt Kamerun in einer tiefen Krise. Die Bewohner zweier englischsprachiger Regionen fühlen sich von der frankophonen Bevölkerungsmehrheit benachteiligt. Sie fordern, in der Schule und vor Gericht Englisch statt Französisch verwenden zu können. Der Protest, 2016 befeuert durch Pläne der Zentralregierung, das Schul- und Justizsystem zu frankophonisieren, entwickelte sich zu einer Unabhängigkeitsbewegung, der die staatlichen Sicherheitskräfte mit Gewalt entgegentreten.

Inzwischen ist von bis zu 3.000 Todesopfern die Rede. Laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind mehr als 700.000 Menschen auf der Flucht. Den Separatisten wie auch der regulären Armee werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

Tumi gehört zu den profiliertesten Vermittlern in dem Konflikt; er wandte sich aber stets gegen eine Spaltung des Landes. Der Kardinal sagte im Interview, er sei von den Entführern gut behandelt worden und habe mit ihnen über Politik diskutiert: "Sie wollten wissen, was meine Meinung zur Regierungsform des Landes ist. Ich sagte ihnen: 'Das ist der Föderalismus'."