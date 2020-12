Entschleunigung durch Coronakrise: Rosemarie Schwarzwälder wird 75

Gebürtige Schweizerin belebte den heimischen Galerienmarkt ab Ende der 1970er mit der Galerie nächst St. Stephan - Geburtstag am 7. Dezember

Auch wenn sie heuer nicht von Kunstmesse zu Kunstmesse gejettet ist: Die aus Basel stammende Wiener Galeristin Rosemarie Schwarzwälder, die seit nunmehr über 40 Jahren als Leiterin der Galerie nächst St. Stephan die heimische Galerienszene prägt, hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich, in dem sie aufgrund der zunehmenden Digitalisierung auch viel für ihre Galerie dazugelernt hat. Am Montag (7. Dezember) - pünktlich zur Wiedereröffnung des Handels - wird sie 75 Jahre alt.

Gefeiert wird coronabedingt allerdings nur in kleinem Rahmen, wie sie der APA erzählte. Trotz zweier Lockdowns und geschlossener Galerie versprüht sie spürbar Energie. "Wir sind ja nicht nur ein Gassengeschäft, wie bei anderen Firmen spielt sich unser Geschäft auch im Internet ab". Neben den Kontakten mit internationalen Sammlern, die auch schon früher vielfach online stattfanden, kam nun auch die Präsentation auf Onlineplattformen der Messen dazu. Das habe durchaus zu einer Professionalisierung dieses Zweiges der Branche geführt. "Das macht auch Spaß", so Schwarzwälder. Als positiven Nebeneffekt jenseits des Stresses auf Messen nannte sie eine gewisse Entschleunigung. Die Sammler - Stammkunden wie neue - würden sich nun für ihre Entscheidungen mehr Zeit nehmen.

Wie sich das Jahr finanziell niederschlagen wird, werde sich zeigen. Geringere Einnahmen würden durch ebenfalls geringere Ausgaben (für teure Messeauftritte) kompensiert. "Onlinemessen sind zwar auch nicht gratis, aber der Unterschied ist spürbar. Alles in allem funktioniert es", freut sich die Galeristin. Beim ersten Lockdown im Frühjahr sei allen "der Schrecken in die Glieder gefahren", sie sei damals sehr dankbar über die Möglichkeit der Kurzarbeit gewesen. Ans baldige Aufhören denkt sie anlässlich ihres 75ers jedenfalls nicht. "Meine Arbeit ist meine Passion. Und ich habe ein tolles, loyales und leidenschaftliches Team." Und so kann Schwarzwälder auf eine beachtliche Karriere zurückblicken.

Als sie 1978 als Geschäftsführerin die 1954 von Dompfarrer Otto Mauer gegründete Galerie übernahm, "war es schon eher trüb hier, was zeitgenössische Kunst, vor allem die internationale betrifft", erinnerte sich Schwarzwälder einmal in einem Interview an die Wiener Szene Ende der 1970er Jahre. Das änderte die frühere Kunstkritikerin mit ihrem international ausgerichteten Programm kontinuierlich und zielstrebig. Die Ausstellung "Zeichen, Fluten, Signale" im Jahr 1984 mit Werken von u.a. Imi Knoebel, Matt Mullican, Helmut Federle und Gerwald Rockenschaub markierte die Neuorientierung des Programms. 1987 kam es zur Privatisierung der bis dahin als Verein geführten Galerie.

Ihre Arbeit "hat nichts mit der Spekulation um finanzielle Werte von Kunstwerken zu tun", streute ihr Robert Fleck bei der Verleihung des "Art Cologne Preises 2014" in seiner Laudatio Rosen. "Die Haltung von Rosemarie Schwarzwälder und ihrer Galerie besteht grob gesagt darin: Man verteidigt keinen bestimmten Stil, sondern die ethische Position, dass Kunst eine geistige Angelegenheit sei, und das ermöglicht es, die Galerie für Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen formalen und ästhetischen Ausdrucksmitteln als Plattform einzusetzen."

Die Vielfalt zeigt sich in der Liste der von Schwarzwälder vertretenen Künstler, unter denen sich Namen wie jene der Amerikaner Jessica Stockholder, Polly Apfelbaum und James Welling, der Deutschen Katharina Grosse und Imi Knoebel, der Belgier Joëlle Tuerlinckx und Walter Swennen, der Schweizer Helmut Federle und Adrian Schiess sowie der Österreicher Herbert Brandl, Ernst Caramelle oder Heinrich Dunst finden. In der jüngeren Generation sind die beiden erfolgreichen, österreichischen Künstlerinnen Sonia Leimer und Luisa Kasalicky vertreten. Ins Galerieprogramm wurde als Letzte die Koreanische Malerin Jongsuk Yoon aufgenommen und davor die chinesische Konzeptkünstlerin Miao Ying. Kurz vor dem jüngsten Lockdown eröffnete Schwarzwälder die Ausstellung "Canvas Sculptures" von Daniel Knorr, die ab der kommenden Woche wieder der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Ihren theoretischen wie ethischen Zugang hielt Rosemarie Schwarzwälder 1995 in ihrem Buch "Klares Programm - Galerie-Arbeit heute" fest, das bei Lindinger und Schmid erschien. Ihre eigene Arbeit beschrieb sie einmal im "Standard" so: "Ich stehe im konventionellen Sinne als Interpretin, als Vermittlerin zur Verfügung. Ich bin die nächste nach dem Künstler und seinem Werk. Ich betrachte, ich verknüpfe, ich vernetze. Ich veröffentliche."

Schwarzwälder ist seit 1985 mit dem Maler Helmut Federle liiert und hat aus einer früheren Ehe mit Oswald Oberhuber zwei Söhne, die mittlerweile auch im Fach tätig sind. Nikolaus Oberhuber gründete 2009 in Berlin gemeinsam mit dem Kurator Alexander Koch die Galerie "KOW", in die mittlerweile auch sein jüngerer Bruder Raphael Oberhuber eingestiegen ist. Rosemarie Schwarzwälder hat es also auch innerfamiliär verstanden, ihre Liebe zum Metier glaubhaft zu vermitteln. Sie war in internationalen Messejuryen tätig und hat sich ebenso im Österreichischen Galerienverband für die Interessen der Branche eingesetzt. Für ihr Engagement als Galeristin erhielt sie zahlreiche Preise, darunter 1995 das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien, 2005 den OscART der Wirtschaftskammer Wien sowie 2014 den Art Cologne-Preis des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler und 2017 den FEAGA Lifetime Achievement Award.

