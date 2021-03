Entwurf für "KinderKunstLabor" in St. Pölten vorgestellt

Wiener Architekturbüro gewann Wettbewerb - 750 Quadratmeter des Altoonaparks sollen verbaut werden

Das "KinderKunstLabor" in St. Pölten soll von der Schenker Salvi Weber Architekten ZT GmbH errichtet werden. "Das Projekt hat die gesamte Jury eindeutig und einstimmig überzeugt", begründete der Vorsitzende der Jury, Bernhard Marte, am Mittwoch bei einem Pressegespräch die Entscheidung. Der Entwurf berücksichtige die besondere Nutzung des geplanten Gebäudes und füge sich "gekonnt und mit geringem Flächenverbrauch" in den bestehenden Altoona-Park ein.

Das Projekt "KinderKunstLabor" war das Aushängeschild der Bewerbung der Landeshauptstadt als Europäische Kulturhauptstadt 2024. Es wurde nicht aufgegeben, obwohl St. Pölten nicht den Zuschlag erhalten hatte. Die Einrichtung soll Mädchen und Buben bis zwölf Jahren sowie Familien Kunst und kulturelle Kompetenzen vermitteln, wobei die Begegnung mit Künstlern im Mittelpunkt steht. In Workshops sollen Ideen, Fantasie, Innovationskraft und Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt werden, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Der Bau soll etwa zwölf Millionen Euro kosten und im Nordwesten der Grünfläche am Schulring entstehen. "Ein Haus in einen Park zu bauen ist nicht alltäglich", so Michael Salvi vom siegreichen Wiener Architekturbüro. Das dreistöckige Objekt mit einem dreieckigen Grundriss und Holzfassade sieht neben Ausstellungs- und Werkstatträumen auch Platz für die Administration, ein Cafe und einen Indoorspielplatz vor. Gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekturbüro "Bauchplan" soll der Park mit einem Spielplatz neu gestaltet werden.

Mikl-Leitner bezeichnete den Entwurf als "äußerst innovativ, spannend und ökologisch". Auch Kinder hätten sich eingebracht. Mit 750 Quadratmetern verbaue man einen Bruchteil des 5.500 Quadratmeter großen Parks. Der Mammutbaum bleibe erhalten. "Wir wollten den Park nicht zerstören, sondern attraktiver machen", erklärte auch St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Der Bau soll zudem das Regierungsviertel besser mit der Altstadt verbinden.

"Das ist der letzte Park, der zerstört wird", kritisierte eine Vertreterin einer Bürgerplattform das Projekt. Sie sei nicht gegen das "KinderKunstLabor", wünschte sich aber die Errichtung an einem anderen Standort. "Kritiker zu Fans zu machen, ist unsere Aufgabe", erklärte Mikl-Leitner. Das Projekt werde aus dem Stadtbild und dem Park nicht mehr wegzudenken sein.