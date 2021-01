Enzinger fordert VfGH-Vorschlagsrecht für Rechtsanwälte

"Gegengewicht zu politischen Entscheidungsträgern"

Rechtsanwälte - aktuell zwei - finden sich zwar unter den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes. Aber der Wiener Rechtsanwaltskammerpräsident Michael Enzinger will mehr Mitsprache für seinen Berufsstand: Er forderte beim virtuellen Neujahrsempfang seiner Kammer ein Vorschlagsrecht für einen Teil der VfGH-Mitglieder für die Advokaten. "Ein Gegengewicht zu politischen Entscheidungsträgern würde in diesem Bereich dem Rechtsstaat guttun", argumentierte er.

Dafür wäre freilich eine Verfassungsänderung notwendig. Die Bestellung der Verfassungsrichter ist im Bundesverfassungsgesetz geregelt. Laut Artikel 147 Absatz 2 hat die Bundesregierung das Vorschlagsrecht für den Präsidenten, den Vizepräsidenten, sechs Mitglieder und drei Ersatzmitglieder. Drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder werden dem Bundespräsidenten vom Nationalrat zur Ernennung vorgeschlagen, drei Mitglieder und ein Ersatzmitglied vom Bundesrat.

Die beiden jetzt als Verfassungsrichter tätigen Rechtsanwälte - Christoph Herbst und Michael Rami - hat beide der Bundesrat nominiert. Herbst zog auf einem ÖVP-Ticket in den VfGH ein und Rami verdankt seine Ernennung der FPÖ, die damals in der Regierung war. Denn in der politischen Realität teilen sich die jeweiligen Regierungsparteien das Vorschlagsrecht für nachzubesetzende VfGH-Posten intern auf.