"Er kommt etwas zu spät" - Die schwierige Papst-Reise in den Irak

Franziskus reist als erstes katholisches Oberhaupt in den Irak - Für das Land fällt lang ersehnter Besuch in kritische Zeit (Von Johannes Neudecker, Sofia Barbarani und Jan Kuhlmann/dpa)

Wenn Papst Franziskus am Freitag in den Flieger zu seiner viertägigen Reise Richtung Bagdad steigt, hat er zwei große Ziele vor sich: die von Krieg und Verfolgung geschundene christliche Gemeinde zu stärken und die Beziehungen zum Islam zu vertiefen. Es wird die erste Reise eines Papstes überhaupt in den Irak sein. Mitten in der weltweiten Corona-Pandemie fliegt er in das Zwei-Strom-Land mit fast 40 Millionen Einwohnern. Doch es ist ein Besuch, der Fragen aufwirft.

Vor allem wegen der Corona-Pandemie gab es lange Zweifel, ob sich das Oberhaupt der katholischen Kirche tatsächlich auf den Weg macht. Der Irak gehört zu den arabischen Ländern, die am stärksten von Covid-19 betroffen sind. Erst am Mittwoch stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit mehr als 5.100 auf einen neuen Höchststand - obwohl seit mehreren Wochen eine nächtliche Ausgangssperre gilt. Trotz der Pandemie will der Papst im Fußballstadion von Erbil, Hauptstadt der kurdischen Autonomiegebiete, eine Messe mit 10.000 Gläubigen feiern.

Auch die Sicherheitslage hat sich zuletzt wieder verschärft. Im Jänner kam es in der Hauptstadt Bagdad zu einem der schwersten Anschläge der sunnitischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Zudem feuern Iran-treue Schiitenmilizen immer wieder Raketen auf die dort stationierte US-Armee ab, um deren Abzug aus dem Krisenland zu erreichen.

Doch viele Christen sehnen den Besuch eines Papstes schon seit langem herbei. Sie stellen im Irak mit schätzungsweise 250.000 bis 400.000 Anhängern eine Minderheit, die immer wieder stark gelitten hat. Über Jahrzehnte schrumpfte die Gemeinde von einst mehr als einer Million Gläubigen durch Abwanderung wegen Krieg und Vertreibung enorm. Unter der IS-Herrschaft verloren auch viele Christen ihr Leben. Dass der Heilige Vater nun kommt, ist für sie ein Jahrhundertereignis.

Große Bedeutung hat für die Christen nicht zuletzt der geplante Besuch in der Bagdader Kathedrale Sajjidat al-Naja, vor elf Jahren während der Abendmesse Schauplatz eines blutigen Angriffs des Terrornetzwerks Al-Kaida. Mehr als 50 Menschen wurden damals getötet.

Nauras Sabah William, 28, überlebte das Blutbad. Seitdem hofft er auf einen Besuch des Papstes. "Elf Jahre nach dem Vorfall begrüßen wir ihn", sagt er. "Aber er kommt etwas zu spät." Der 28 Jahre alte christliche Iraker Jahja Wartan Hakin hofft trotzdem, dass der Besuch den Weg für einen friedlicheren Irak ebnet. Er ist überzeugt: "Der Papst ist ein Mann des Friedens. Er reist, um Frieden in dieses Land und in die Region zu bringen. Er wird uns mit seinem Gebet segnen."

Wegen Corona konnte Franziskus den Vatikan im vergangenen Jahr für seine internationalen Reisen nicht verlassen. Dass sein erstes Ziel der Irak sein würde, sorgte wegen der Corona-Lage und des Sicherheitsrisikos dort schnell für Kritik. Der 84-Jährige, der wie viele Mitreisende mittlerweile gegen Corona geimpft ist, sucht die Begegnungen mit dem Islam. Die Botschaft des friedlichen Zusammenlebens der Religionen aus seiner Enzyklika "Fratelli tutti" (Alle Geschwister) steht über all dem. "Die Reise passt hervorragend zu diesem Papst", sagt der Vatikan-Experte Bernd Hagenkord. Franziskus wolle mit den wichtigen "Playern" des Islams sprechen.

Schon das Abkommen ("Die Brüderlichkeit aller Menschen - Für ein friedliches Zusammenleben in der Welt"), das Franziskus und der ägyptische Großimam Ahmed al-Tajjib als hoher Vertreter des sunnitischen Islams 2019 in Abu Dhabi unterzeichnet hatten, sei sehr wichtig gewesen. Sunniten und Schiiten sind die zwei großen Strömungen im Islam. Mit Spannung blicken Beobachter deshalb auf das Treffen von Franziskus mit dem Großajatollah und höchsten schiitischen Geistlichen im Irak, Ali al-Sistani, in Najaf südlich von Bagdad. Ob Franziskus und der 90-Jährige dort auch ein Dokument unterzeichnen werden, ist noch unklar. Es wäre jedoch ein enormer Erfolg für Franziskus.

Überhaupt hat der Vatikan ein straffes Reiseprogramm aufgestellt. Franziskus will auch an der biblischen Geburtsstätte Abrahams in der Ebene von Ur ein interreligiöses Treffen mit Christen, Muslimen, Juden und Vertretern der vom IS verfolgten Minderheit der Yeziden abhalten. Der Ort ist für alle Religionen wichtig und birgt deshalb eine gewaltige Symbolkraft auf dieser Reise.

Im Nordirak will der Papst die Städte Mosul (Mossul) und Karakosh besuchen, wo viele Kirchen und christliche Stätten unter der IS-Herrschaft zerstört oder geschändet und zahlreiche Christen getötet worden waren. Ein Höhepunkt für die Gläubigen dürfte die Messe im Fußballstadion Erbils werden. Es ist die einzige Massenveranstaltung. Bei den übrigen Treffen sollen nur wenige Hundert Teilnehmer dabei sein.

Auch für den Irak steht viel auf dem Spiel. Der Papstbesuch holt das Land auf die internationale Bühne. Mit einer gelungenen Organisation könnte es sich in ein besseres Licht rücken und einen Kontrast zu den sonst eher schlechten Nachrichten über Anschläge und Korruption schaffen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits verschärft.

Bis zuletzt blieb jedoch deutlich, welche Gefahren im Irak lauern könnten. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass sich der Vatikan-Botschafter im Irak, Mitja Leskovar, mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Er sollte den Papst begleiten.