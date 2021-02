ERA-Chef Doppelbauer fordert Eurocontrol für Bahnverkehr

Chef der Europäischen Eisenbahnagentur in der "Zeit": Eisenbahnsystem wegen vieler nationaler Regelungen strukturell zu teuer

Der Chef der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA), der Österreicher Josef Doppelbauer, fordert eine "Eurocontrol for Rail", die den Schienenverkehr ähnlich der Flugsicherung in Europa regel sollte. Derzeit sei niemand für den internationalen Eisenbahnverkehr zuständig, erklärt Doppelbauer in der "Zeit" laut Vorausbericht. Der Erfolg der Fernbusse sei eine Demütigung für Europas Eisenbahn.

Es gebe keine gemeinsame Betriebssprache, keine einheitlichen Regeln und keine übergeordnete Behörde, die den Bahnverkehr regelt. Selbst ein rotes Licht bedeute nicht überall dasselbe. In den meisten Ländern bedeute es "Stopp". In Frankreich und Italien aber: "Fahren auf Sicht".

Die EU-Behörde, der der Österreicher seit 2015 vorsteht, entscheide, welche Züge auf Europas Schienen fahren dürfen. "In der EU gab es bis 2016 14.300 nationale technische Vorschriften für Schienenfahrzeuge", sagt Doppelbauer. "Heute haben wir noch 800 nationale und 540 europäische Regeln."

Die mangelnde Harmonisierung verhindere, dass die Eisenbahn erfolgreicher sei. Der frühere Bombardier-Manager hatte dies selber erlebt: "Einmal haben wir gleichzeitig drei Doppelstockzüge gebaut, für Deutschland, für Frankreich und die Schweiz. Keine Komponente war gleich, jedes Land hat andere Vorgaben. " Weil fast jeder Zug eine Art Sonderanfertigung ist, werden nur kleine Serien produziert. "Das Eisenbahnsystem ist auch deshalb strukturell um den Faktor zwei zu teuer", sagt Doppelbauer.

Als eines der Beispiele für die Probleme bei transnationalen Eisenbahnprojekten in Europa wird in dem "Zeit"-Artikel das Deutsche Eck genannt: Hier fahren die ÖBB-Railjet-Züge zwischen Zürich und Wien noch immer mit Tempo 80 durch Bayern. Denn was für Österreich eine wichtige Verkehrsader ist, sei für Deutschland bloß eine Nebenstrecke, wo sich ein Ausbau nicht lohne.

Die Liberalisierung dürfe nicht in einen "Wildwest-Kapitalismus" ausarten, sagt Doppelbauer, "aber ein bisschen Konkurrenz braucht es schon".