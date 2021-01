Im Raum Puchberg am Schneeberg schwach wahrgenommen

Im Raum Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) im südlichen Niederösterreich ist am Sonntag um 23.14 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 1,9 registriert worden. Die leichten Erschütterungen seien von wenigen Personen in einem Umkreis von fünf bis zehn Kilometern schwach wahrgenommen worden, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten.