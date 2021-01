Erdbeben der Stärke 6,4 in Argentinien - Mindestens drei Verletzte

Epizentrum 27 Kilometer von Stadt Pocito entfernt

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat Dienstagfrüh den nordwestlichen Teil Argentiniens erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS etwa 27 Kilometer südwestlich der Stadt Pocito in der Region San Juan im Grenzgebiet zu Chile. Ersten Angaben zufolge wurden bei dem Beben mindestens drei Menschen verletzt. Zwei Kinder seien leicht und ein Erwachsener schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Gouverneur von San Juan, Sergio Unac.

Zudem seien in mehreren Ortschaften Häuser beschädigt worden. Mehrere Familien wurden demnach in Sicherheit gebracht. In der Region im Nordwesten Argentiniens und im benachbarten Chile kommt es immer wieder zu heftigen Erdbeben. Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.