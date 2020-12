Ein Erdbeben der Stärke 5,5 hat am Samstag die türkische Mittelmeerküste in der Provinz Antalya erschüttert. Das teilte die Erdbebenwarte Kandilli mit. Nach türkischen Medienberichten war das Beben in Antalya und benachbarten Provinzen zu spüren. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte oder beschädigte Gebäude.