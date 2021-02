Hatte Stärke von 5,6

Bei einem Erdbeben in der südwestiranischen Provinz Kohgiluyeh und Boyer Ahmad sind Medienberichten zufolge mindestens 40 Menschen verletzt worden. Von dem Beben der Stärke 5,6 am Mittwochabend waren besonders die Provinzhauptstadt Jasudsch und das Dorf Sisacht betroffen. Todesopfer sind bisher nicht bekannt. Rettungskräfte berichteten am Donnerstag von Schäden an mehreren Gebäuden in Sisacht.