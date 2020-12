Erdbeben in Kroatien - AKW Krsko geht Mittwochabend wieder in Betrieb

Nach automatischer Abschaltung - Keine Schäden durch das Beben

Das slowenische Atomkraftwerk Krsko, das nach dem Erdbeben am Dienstag präventiv abgeschaltet wurde, wird voraussichtlich um 22.00 Uhr wieder in Betrieb genommen, teilte das AKW am Mittwochnachmittag mit. "Die Anlage war durch das Beben nicht beschädigt worden, alle überprüften Systeme funktionieren", hieß es. In der Nacht soll es eine Leistung von 50 Prozent erreichen und am Donnerstag wieder voll arbeiten.

Bei dem Beben mit der Stärke von 6,3 auf der Richterskala, das Zentralkroatien erschütterte, hatte sich die Anlage am Dienstag automatisch abgeschaltet. Das sei ein übliches Verfahren bei Beben von einer solchen Stärke. In der Anlage, die rund 80 Kilometer Luftlinie vom Epizentrum des Bebens entfernt liegt, wurden daraufhin alle Systeme "systematisch überprüft und getestet", wie die AKW-Leitung mitteilte.