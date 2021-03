Erdbeben in Kroatien - Diözese Eisenstadt baut Häuser für Betroffene

Bischof Zsifkovics will Familien unterstützen, die ihr Zuhause verloren haben - Holzhäuser in Region Banovina und Zagreb geplant

Die Diözese Eisenstadt hat am Montag angekündigt, dass sie in Kroatien Holzhäuser für jene Familien bauen will, die bei den Erdbeben nach Weihnachten ihr Zuhause verloren haben. Die burgenländischen Pfarren werden dafür eine Spendenaktion starten. Danach sollen in Kooperation mit der kroatischen Regierung, der Stadt Zagreb und der Caritas der Diözese Eisenstadt Einfamilienhäuser in der Region Banovina und in Zagreb errichtet werden, teilte Bischof Ägidius Zsifkovics mit.

Die Häuser werden laut Zsifkovics 85 Quadratmeter groß und für sechs- bis achtköpfige Familien geeignet sein. Die Bauflächen stelle der Staat zur Verfügung. Die Fertigteile werden noch im Burgenland hergestellt, die weiteren Arbeiten erfolgen über kroatische Firmen. Damit werde in den betroffenen Regionen auch Wertschöpfung lukriert. Mit der Aktion werde man "ein kleines Stück Burgenland in Kroatien entstehen lassen", betonte Zsifkovics.