Erdbeben in Kroatien - EU-Kommissionschefin sagt Hilfe zu

"Wir stehen an der Seite Kroatiens"

Nach dem schweren Erdbeben in Kroatien am Dienstag hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Hilfe zugesagt. "Wir sind bereit zu unterstützen", schrieb sie nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Andrej Plenkovic auf Twitter. Sie habe den für humanitäre Hilfe zuständigen Kommissar Janez Lenarcic gebeten, so bald wie möglich ins Erdbebengebiet zu reisen. "Wir stehen an der Seite Kroatiens", betonte von der Leyen.

Das Beben hatte schwere Schäden in der Hauptstadt Zagreb angerichtet. Aus der etwa 45 Kilometer von dort entfernten Kleinstadt Petrinja wurde von mindestens einem getöteten Kind berichtet. Das European-Mediterranean Seismological Centre gab die Stärke des Erdbebens mit 6,4 an. Es war in ganz Kroatien, aber auch in Österreich, Italien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina zu spüren.