Finanzielle Hilfe für die Opfer des Erdbebens in Kroatien ist am Donnerstag von den Bundesländern Kärnten, Steiermark und Burgenland zugesagt worden. Wie der Landespressedienst Kärnten in einer Aussendung mitteilte, steuern die drei Mitgliedsbundesländer des Netzwerks der Alpen-Adria-Allianz jeweils 20.000 Euro bei.