Erdbeben in Kroatien - Österreich bot Hilfe an

Botschaft in Kroatien evakuiert

"Wir stehen in diesen schweren Stunden Seite an Seite mit unseren kroatischen Freunden und sind in Gedanken bei den Betroffenen des heutigen Erdbebens", so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Schallenberg bot seinem Kollegen, Außenminister Gordan Grlic Radman, umgehend Österreichs Hilfe an.

Das Gebäude, in dem die Österreichische Botschaft untergebracht ist, wurde evakuiert, alle Mitarbeiter sind wohlauf und die Botschaft voll einsatzfähig. In den Büroräumlichkeiten habe es leichte Schäden gegeben. Mit den Österreichern an Ort und Stelle wird gerade Kontakt aufgenommen, um zu prüfen, wo Hilfe benötigt wird. Dies würde jedoch durch Stromausfälle bzw. den Zusammenbruch des Telefonnetzes im betroffenen Gebiet teilweise erschwert.

"Wir haben umgehend Kontakt mit dem Kroatischen Verteidigungsministerium aufgenommen und die Hilfe unseres Bundesheeres angeboten", betonte auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).