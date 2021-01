Erdbeben in Kroatien - Österreich hilft erneut mit Sachspenden

Schlafsäcke, Wohncontainer, Beleuchtungssysteme und Matratzen auf dem Weg

Rund zwei Wochen nach dem schweren Erdbeben in Kroatien bietet Österreich neben Deutschland und Frankreich weitere Sachleistungen an. Schlafsäcke, Wohncontainer, Beleuchtungssysteme und Matratzen seien auf dem Weg oder werden es in den kommenden Tagen sein, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Slowenien hatte am Montag weitere Wohncontainer in sein Nachbarland geliefert.

Das erste Erdbeben mit der Stärke 5,2 und Epizentrum in der Nähe von Petrinja hatte Zentralkroatien am 28. Dezember erschüttert. Einen Tag später folgte ein Beben, das vom European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) mit der Stärke 6,4 angegeben wurde. Mehre Menschen kamen dabei ums Leben. Binnen 24 Stunden hatten insgesamt 13 EU-Länder, darunter Österreich, Hilfe zugesagt.