Erdogan hofft auf "neue Ära" durch Gespräche mit Griechenland

Sondierungsgespräche zur Lösung des Gas-Konflikts starten am 25. Jänner

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt hohe Erwartungen in die Gespräche mit Griechenland zur Beilegung des Erdgasstreits. "Ich glaube, so Gott will, werden die Sondierungsgespräche mit unserem Nachbarn Griechenland am 25. Jänner eine neue Ära einleiten", sagte Erdogan am Dienstag in Ankara. Gleichzeitig rief er Griechenland dazu auf, "die Eskalation der Spannungen" nicht weiter voranzutreiben.

Die Türkei und Griechenland hatten am Montag verkündet, Sondierungsgespräche zur Lösung des Konflikts aufzunehmen. Griechenland wirft der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach internationalem Seerecht nur von Griechenland ausgebeutet werden dürften. Nach Lesart Ankaras gehören diese Gebiete zum türkischen Festlandsockel.

Die Türkei sei außerdem bereit, die Beziehungen zur Europäischen Union zu verbessern und dem Ziel einer vollwertigen EU-Mitgliedschaft verpflichtet. "Die Unsicherheit, die durch den Austritt Großbritanniens noch verschärft wurde, kann nur dadurch eliminiert werden, dass die Türkei ihren verdienten Platz in der europäischen Familie einnimmt." Man erwarte die gleiche Entschlossenheit von den "europäischen Freunden", sagte Erdogan.