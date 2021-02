Erdogan verklagt Oppositionsführer wegen Kritik an Militäreinsatz

"Gegenstandslose und haltlose Bewertung" und ein "schwerer Angriff auf die Persönlichkeitsrechte"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Oppositionsführer wegen Kritik an einer gescheiterten Befreiung von türkischen Geiseln im Nordirak verklagt. Erdogan verlange von dem Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, 500.000 Türkische Lira (rund 60.000 Euro) Entschädigung, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Grund seien Kilicdaroglus Äußerungen auf einer Fraktionssitzung am Dienstag.

Dort hatte der Oppositionsführer der türkischen Führung unter anderem Versagen vorgeworfen und Erdogan persönlich für den Tod der Geiseln verantwortlich gemacht. Letzteres sei eine "gegenstandslose und haltlose Bewertung" und ein "schwerer Angriff auf die Persönlichkeitsrechte", hieß es in der Klage.

Die Türkei hatte in der vergangenen Woche eine Militäroffensive im Nordirak gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK durchgeführt, die auch die Befreiung von türkischen Geiseln zum Ziel hatte. Die Aktion scheiterte - 13 Geiseln wurden tot aufgefunden. Ankara wirft der PKK vor, die Gefangenen, darunter Soldaten und Polizisten, exekutiert zu haben. Die PKK dagegen erklärte, sie seien durch türkische Bombardements gestorben. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation.