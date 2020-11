Erdogan wirft inhaftiertem Kavala Finanzierung der Gezi-Proteste vor

Hoffnungen auf vorzeitige Freilassung gedämpft

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala erneut die Finanzierung der regierungskritischen Gezi-Proteste vorgeworfen und damit Hoffnungen auf dessen Freilassung vorerst gedämpft.

"Wir können niemals mit den Finanziers der Gezi-Vorfälle, den Kavalas zusammen sein", sagte Erdogan am Sonntag in einer an Mitglieder seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP gerichteten Online-Ansprache. Man könne nicht diejenigen verteidigen, die die Proteste organisiert hätten. Erdogan kritisierte zudem den seit vier Jahren inhaftierten pro-kurdischen Politiker Selahattin Demirtas, ohne dessen Namen zu nennen.

Demirtas - ein scharfer Kritiker Erdogans - ist seit November 2016 wegen Terrorvorwürfen inhaftiert. Kavala unterstützt zahlreiche zivilgesellschaftliche Projekte und ist Gründer der Stiftung Anadolu Kültür, die auch mit dem deutschen Goethe-Institut zusammenarbeitet. Er sitzt seit November 2017 unter anderem wegen des Vorwurfs des Umsturzversuchs im Gefängnis. Menschenrechtler werten die Anschuldigungen als politisch motiviert.

Nachdem Erdogan zuletzt Reformen, unter anderem in der Justiz, angekündigt hatte, war über eine Freilassung von Kavala und Demirtas spekuliert worden. Befeuert wurde dies unter anderem durch Äußerungen des Erdogan-Vertrauten und AKP-Mitbegründers Bülent Arinc, der vergangene Woche in einem Interview die Freilassung Kavalas forderte.

Kavala (63) war im Februar zunächst von dem Vorwurf eines Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen worden. Er blieb aber wegen eines neuen Haftbefehls inhaftiert. Am 18. Dezember muss sich Kavala erneut vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in der zweiten Anklageschrift erneut einen Umsturzversuch sowie politische und militärische Spionage im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten und dem Putschversuch vom Juli 2016 vor.

Erdogan wertet die Gezi-Demonstrationen als ausländische Verschwörung. Auslöser der weitestgehend friedlichen Proteste war damals ein Bauprojekt im Zentrum Istanbuls. Die Aktion weitete sich zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten Erdogan aus. Der ließ die Proteste brutal niederschlagen.